В селах Курганской области из-за наводнения началась эвакуация
В селах Курганской области из-за интенсивного прибывания воды началась эвакуация
В четырех селах Кетовского округа Курганской области из-за интенсивного прибывания воды началась эвакуация. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.
Эвакуация из-за интенсивного прибывания началась в селах Кетовского округа Курганской области из-за воды. Об этом сообщатся в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.
Что думаешь? Оцени!
Обсудить
Последние новости
Все новости