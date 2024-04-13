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21:02, 13 апреля 2024Россия

В селах Курганской области из-за наводнения началась эвакуация

В селах Курганской области из-за интенсивного прибывания воды началась эвакуация

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В четырех селах Кетовского округа Курганской области из-за интенсивного прибывания воды началась эвакуация. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

Эвакуация из-за интенсивного прибывания началась в селах Кетовского округа Курганской области из-за воды. Об этом сообщатся в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

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      Наталья Обрядина
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