В США назвали дату рассмотрения проекта помощи Украине

Конгрессвумен Грин: проект помощи США Украине представят на следующей неделе

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, когда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

Грин назвала дату рассмотрения проекта помощи Украине и напомнила, что Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе.

«Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе», — подчеркнула она.

Политик добавила, что подобное решение вызвано стремлением спикера повлиять на членов Конгресса, чтобы те поддержали Израиль вместе с Украиной.

США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от замороженных российских активов. Киеву могут предоставить приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам через облигации или кредит.

