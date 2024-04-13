В США назвали дату рассмотрения проекта помощи Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, когда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.
Грин назвала дату рассмотрения проекта помощи Украине и напомнила, что Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе.
«Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе», — подчеркнула она.
Политик добавила, что подобное решение вызвано стремлением спикера повлиять на членов Конгресса, чтобы те поддержали Израиль вместе с Украиной.
США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от замороженных российских активов. Киеву могут предоставить приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам через облигации или кредит.