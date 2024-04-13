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14:59, 13 апреля 2024Из жизни

Мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения

Житель Красноярского края провел в снежной пещере сутки в свой день рождения

Фото: Морозов / РИА Новости

55-летний житель Красноярского края провел сутки в снежной пещере из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, которая сослалась на полицейских из Красноярского края, мужчину начали искать после того, как он выехал из дома на снегоходе и не вернулся. Сотрудники полиции и МЧС обнаружили его в снежной пещере, где он провел около суток.

В дежурную часть поступило сообщения от жителя поселка Усть-Порт. Он рассказал, что его отец 12 часов назад выехал на снегоходе и не вернулся. По маршруту движения северянина направили вездеход. Спустя некоторое время спасатели нашли застрявший снегоход пострадавшего, занесенный снегом.

Как оказалось, из-за плохой погоды мужчина сбился с пути и остановился подождать, пока метель прекратится. Он нашел укрытие, но провалился в полость под снегом. Спасатели извлекли 55-летнего мужчину из ямы и доставили домой. Сейчас жизни и здоровью спасенного ничто не угрожает. Северянин поблагодарил полицейских и спасателей за помощь.

В конце марта официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о 70-летнем любителе природы с Чукотки, который отправился на дальний промысел и застрял там на пять месяцев из-за морозов. Обнаруженный полицейскими мужчина был истощен, но от медицинской помощи отказался.

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      Андрей Ставицкий
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