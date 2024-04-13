ВКС России ударили по ВСУ ракетами для уничтожения прочных укрытий «Тулумбас»

ВКС РФ нанесли удар по ВСУ ракетами для поражения прочных укрытий «Тулумбас»

Самолеты Су-25 Воздушно-космических сил (ВСК) России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, передает ТАСС.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет, атаку целей с кабрирования, заход и посадку на аэродром без последствий», — рассказал один из летчиков.

Каждый самолет после применения 10 ракет «Тулумбас», выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Согласно информации Министерства обороны России, все указанные цели были успешно поражены. Полет проводился в штатном режиме.

В конце февраля в минобороны рассказывали о применении неуправляемых ракет С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра на донецком направлении для удара по скоплению личного состава и техники ВСУ.