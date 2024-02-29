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06:34, 29 февраля 2024Бывший СССР

Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»

Минобороны: штурмовики Су-25 накрыли личный состав ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штурмовики Су-25 «Грач» Воздушно-космических сил России накрыли на донецком направлении скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) неуправляемыми ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удары были нанесены с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. Передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение всех целей.

Неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра может поражать укрепленные и забетонированные объекты, командные пункты, скопления бронетехники, а также разрушать взлетно-посадочные полосы.

13 февраля экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ в условиях воздействия сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда для поражения также был применены ракеты С-13.

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      Марина Совина
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