Власти Ирана усомнились в планах атаковать Израиль

WSJ: власти Ирана не приняли окончательное решение об атаке на Израиль

Власти Ирана еще не приняли окончательное решение нанести удары по Израилю. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

«В то время как планы атаковать Израиль обсуждаются, финальное решение не принято», — отметили журналисты, сославшись на близкого к иранским властям информатора.

Ранее сообщалось, что США перебросят войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана. Вашингтон также намеревался усилить свое присутствие в регионе.

Телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля. В свою очередь Минобороны Израиля выразило готовность обороняться в случае нападения Ирана.