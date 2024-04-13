Запашный раскрыл подробности о состоянии Куклачева
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт, сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Подробности раскрыл в Telegram-канале гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
По словам Запашного, ночью Куклачеву провели операцию, она длилась больше трех часов.
Между тем сын Куклачева в беседе с телеканалом «360» поделился, что его отец находится в стационаре. «Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», — сказал он.
Как уточняет Mash, за несколько минут до госпитализации Куклачев крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Потом артисту стало резко плохо, он пожаловался на сердце.
О госпитализации народного артиста стало известно вечером 12 апреля. Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле». По словам его сына, артист «просто переусердствовал».