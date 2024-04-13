Затопленный российский город сняли с высоты птичьего полета

Shot опубликовал снятые с высоты кадры затопленной части Оренбурга

Появились снятые с высоты птичьего полета кадры затопленной части Оренбурга. Ролик с масштабами паводков в российском городе опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео можно увидеть возвышающиеся над водой многоэтажные здания, затопленные дороги и автомобили. Местами заметны стоящие в воде деревья.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.