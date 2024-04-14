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17:00, 14 апреля 2024Мир

Белый дом заявил о нежелании конфликтовать с Ираном

Советник Белого дома Джон Кирби: США не хотят расширения конфликта с Ираном

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США не хотят и не стремятся к расширению конфликта с Исламской Республикой Иран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует газета The Hill.

«Мы не хотим эскалации ситуации. Мы не хотим более масштабной войны с Ираном», — сказал чиновник, отметив, что в результате удара Ирана ракетами и дронами Израилю был нанесен «чрезвычайно легкий урон».

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана атаковали Израиль с использованием сотен беспилотников и ракет. Тегеран заявил, что таким образом он ответил на ракетный удар Израиля по консульству страны в Дамаске в начале апреля.

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      Глеб Бажуткин
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