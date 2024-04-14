IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

Иран начал обстреливать Израиль баллистическими ракетами, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

По его данным, в сторону еврейского государства было выпущено несколько десятков ракет. Уточняется, что цели для ударов находятся в глубине израильской территории.

Ранее стало известно, что, согласно подсчетам американских чиновников, при ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 беспилотников. Дроны в сторону страны были выпущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.