Иран пригрозил напасть на Иорданию вслед за Израилем

Fars: Иран пригрозил Иордании нападением в случае действий против него

Иран пригрозил Иордании нападением в случае, если та «попытается вмешаться» в атаку Тегерана на Израиль. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на агентство Fars.

«Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станет следующей целью», — заявил источник агентства. Он добавил, что перед операцией Иран направил «необходимые предупреждения» Иордании и другим государствам Ближнего Востока.

Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана. Как объяснили в правительстве государства, ответ Израиля будет решительным и ясным.