К атаке Ирана на Израиль присоединились хуситы

РИА Новости: хуситские ВВС присоединись к атаке Ирана на Израиль

Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) присоединились к атаке Ирана на территорию Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении.

По его информации, хуситы запустили десятки беспилотников в сторону города Эйлат на юге Израиля. Запуск осуществлялся по нескольким направлениям, чтобы их не отследили и не перехватили до того, как они достигнут своих целей.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.