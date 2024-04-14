В России высказались об операции Ирана против Израиля

Сенатор Карасин: миру не нужно обострение на Ближнем Востоке

Миру сейчас не нужно новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об операции Ирана против Израиля в ночь на 14 апреля.

«По-моему, международное сообщество в целом сейчас призывает к сдержанности одну и другую стороны, потому что никому не интересно увидеть новое обострение ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. Я знаю, что в Совете Безопасности [ООН] будет обсуждаться этот вопрос. Но главный настрой в мировом общественном мнении в том, чтобы была проявлена сдержанность и события стали бы развиваться в предсказуемом русле», — сказал сенатор.

МИД России отреагировал на обстрел Ираном и прокси территории Израиля. Внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия выражает крайнюю озабоченность случившимся и призывает стороны к сдержанности. Там надеются, что государства будут решать проблемы с помощью дипломатии.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля десятки дронов и ракет. Запуски также были с территории Ирака, Йемена и Ливана. Тель-Авив сообщил, что ему при помощи западных союзников удалось сбить 99 процентов ракет и дронов из 300 запущенных. Власти еврейского государства назвали ущерб незначительным.

Утром 14 апреля Тегеран заявил, что достиг целей операции и завершает ее. При этом Иран предупредил, что в случае ответа на атаку нанесет более мощный удар. Глава штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери отметил, что во время ночной атаки удалось поразить две израильские военные базы.

Постоянное представительство Ирана при ООН отметило, что нападение можно считать ответом на удары израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. 1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных. Официально Тель-Авив не заявил о своей причастности.