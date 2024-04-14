Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 14 апреля 2024Мир

В России высказались об операции Ирана против Израиля

Сенатор Карасин: миру не нужно обострение на Ближнем Востоке

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Миру сейчас не нужно новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об операции Ирана против Израиля в ночь на 14 апреля.

«По-моему, международное сообщество в целом сейчас призывает к сдержанности одну и другую стороны, потому что никому не интересно увидеть новое обострение ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. Я знаю, что в Совете Безопасности [ООН] будет обсуждаться этот вопрос. Но главный настрой в мировом общественном мнении в том, чтобы была проявлена сдержанность и события стали бы развиваться в предсказуемом русле», — сказал сенатор.

МИД России отреагировал на обстрел Ираном и прокси территории Израиля. Внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия выражает крайнюю озабоченность случившимся и призывает стороны к сдержанности. Там надеются, что государства будут решать проблемы с помощью дипломатии.

Материалы по теме:
Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?
Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?
13 апреля 2024
Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?
Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?
Сегодня

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля десятки дронов и ракет. Запуски также были с территории Ирака, Йемена и Ливана. Тель-Авив сообщил, что ему при помощи западных союзников удалось сбить 99 процентов ракет и дронов из 300 запущенных. Власти еврейского государства назвали ущерб незначительным.

Утром 14 апреля Тегеран заявил, что достиг целей операции и завершает ее. При этом Иран предупредил, что в случае ответа на атаку нанесет более мощный удар. Глава штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери отметил, что во время ночной атаки удалось поразить две израильские военные базы.

Постоянное представительство Ирана при ООН отметило, что нападение можно считать ответом на удары израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. 1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных. Официально Тель-Авив не заявил о своей причастности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      Россиянин описал обед в Казахстане фразой «ощущение, что ты восточный хан»

      В Израиле выразили надежду на осуждение Россией атаки по Израилю

      У берегов Румынии обнаружили необычное оружие

      Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

      В России высказались об операции Ирана против Израиля

      Кинувший коктейли Молотова в здание правительства во Владимире объяснился

      Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за украинского беспилотника в ДНР

      В Иране заявили об успехе операции против Израиля

      Россиянин вышел на связь с борта захваченного Ираном судна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше