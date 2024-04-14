Кинувший коктейли Молотова в здание правительства во Владимире объяснился

24-летния Афанасьев заявил, что кинуть коктейли Молотова его заставили мошенники

24-летний Владислав Афанасьев объяснил, что кинуть коктейли Молотова в здание правительства во Владимире его заставили мошенники. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что на допросе Афанасьев заявил, что злоумышленники обманули его по телефону на деньги. Мошенники, как утверждает напавший, пообещали ему вернуть средства в том случае, если Афанасьев подожжет здание правительства Владимирской области.

Сообщается, что в отношении Афанасьева было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что возможной целью Афанасьева мог быть вице-губернатор Константин Баранов. Чиновник заявил, что одна из бутылок с зажигательной смесью была брошена под его машину.

13 апреля неизвестный мужчина поджог автомобиль, припаркованный возле правительства Владимирской области, с помощью коктейля Молотова. Отмечалось, что он также кидал бутылки со смесью в здание правительства. Из-за нападения сгорела машина начальника управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора региона.