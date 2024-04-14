Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 14 апреля 2024Россия

Кинувший коктейли Молотова в здание правительства во Владимире объяснился

24-летния Афанасьев заявил, что кинуть коктейли Молотова его заставили мошенники

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

24-летний Владислав Афанасьев объяснил, что кинуть коктейли Молотова в здание правительства во Владимире его заставили мошенники. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что на допросе Афанасьев заявил, что злоумышленники обманули его по телефону на деньги. Мошенники, как утверждает напавший, пообещали ему вернуть средства в том случае, если Афанасьев подожжет здание правительства Владимирской области.

Сообщается, что в отношении Афанасьева было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что возможной целью Афанасьева мог быть вице-губернатор Константин Баранов. Чиновник заявил, что одна из бутылок с зажигательной смесью была брошена под его машину.

13 апреля неизвестный мужчина поджог автомобиль, припаркованный возле правительства Владимирской области, с помощью коктейля Молотова. Отмечалось, что он также кидал бутылки со смесью в здание правительства. Из-за нападения сгорела машина начальника управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора региона.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россиянин описал обед в Казахстане фразой «ощущение, что ты восточный хан»

      В Израиле выразили надежду на осуждение Россией атаки по Израилю

      У берегов Румынии обнаружили необычное оружие

      Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

      В России высказались об операции Ирана против Израиля

      Кинувший коктейли Молотова в здание правительства во Владимире объяснился

      Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за украинского беспилотника в ДНР

      В Иране заявили об успехе операции против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше