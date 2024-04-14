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02:40, 14 апреля 2024Мир

Массовое бегство жителей Израиля в укрытия попало на видео

Mash: жители Израиля массово устремились в бомбоубежища

Массовое бегство жителей Израиля в укрытия на фоне удара со стороны Ирана попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На коротком ролике видно, как толпа людей быстро бегом направляется в сторону бомбоубежища.

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар беспилотниками по территории Израиля. Также для нападения использовались крылатые и баллистические ракеты. Сирены воздушной тревоги включались по всей стране.

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      Марина Совина
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