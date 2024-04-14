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23:23, 14 апреля 2024Экономика

На российском рынке вторичного жилья заметили стагнацию

«Ъ»: средняя стоимость вторичного жилья в России выросла в апреле лишь на 0,4%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средняя стоимость вторичного жилья на российском рынке увеличилась в начале апреля лишь на 0,4 процента, до 143,4 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам аналитиков, ситуация на региональных рынках остается нетипично стабильной — только в отдельных городах зафиксировано изменение средних цен более чем на 1 процент за месяц.

Уточняется, что в Москве средняя стоимость «вторички» за месяц сократилась на 0,2 процента — до 336,2 тысячи рублей за квадратный метр. Однако за год показатель вырос на 6,9 процента. Около 40 процентов объектов в столице реализуется со снижением цены на 2 процента, отмечает газета.

По прогнозам, средняя стоимость московского жилья может снижаться в апреле-мае в среднем на 1 процент в месяц.

Ранее в большинстве регионов России предложили увеличить цены на жилье. Минстрой утвердил новую официальную стоимость квадратного метра на второй квартал 2024 года.

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      Юлия Мискевич
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