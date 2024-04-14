Установлена личность оказавшегося на борту захваченного Ираном судна россиянина

На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался россиянин Тимофей Колчанов

На борту танкера MSC Aries, захваченного спецназом Ирана, находится россиянин Тимофей Колчанов. Об установлении его личности пишет Telegram-канал Shot.

38-летний мужчина родился в Фокино Приморского края, но в последнее время жил в Тюмени. Некоторое время назад он устроился старшим механиком в компанию Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, которой принадлежало судно, — это был уже его четвертый контракт. По информации канала, посольству РФ в Тегеране удалось связаться с семьей Колчанова. Уточняется, что с моряком все в порядке и других россиян на борту контейнеровоза нет.

Днем ранее стало известно, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе судно MSC Aries, принадлежащее израильскому миллиардеру. Корабль шел под флагом Португалии.