Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 14 апреля 2024Мир

Установлена личность оказавшегося на борту захваченного Ираном судна россиянина

На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался россиянин Тимофей Колчанов
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Unsplash

На борту танкера MSC Aries, захваченного спецназом Ирана, находится россиянин Тимофей Колчанов. Об установлении его личности пишет Telegram-канал Shot.

38-летний мужчина родился в Фокино Приморского края, но в последнее время жил в Тюмени. Некоторое время назад он устроился старшим механиком в компанию Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, которой принадлежало судно, — это был уже его четвертый контракт. По информации канала, посольству РФ в Тегеране удалось связаться с семьей Колчанова. Уточняется, что с моряком все в порядке и других россиян на борту контейнеровоза нет.

Днем ранее стало известно, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе судно MSC Aries, принадлежащее израильскому миллиардеру. Корабль шел под флагом Португалии.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россиянин описал обед в Казахстане фразой «ощущение, что ты восточный хан»

      В Израиле выразили надежду на осуждение Россией атаки по Израилю

      У берегов Румынии обнаружили необычное оружие

      Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

      В России высказались об операции Ирана против Израиля

      Кинувший коктейли Молотова в здание правительства во Владимире объяснился

      Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за украинского беспилотника в ДНР

      В Иране заявили об успехе операции против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше