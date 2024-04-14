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10:43, 14 апреля 2024Россия

В двух деревнях Тюменской области началась эвакуация из-за паводка

Деревни Лайково и Бутырку в Тюменской области начали переселять из-за паводка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жителей двух деревень Ишимского района Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

«Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что населенные пункты находятся в пойме реки Ишим. В информационном центре правительства региона отметили, что пункты временного размещения готовы принять эвакуированных жителей.

11 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в зону возможного затопления попадает 51 населенный пункт в регионе. Он объяснил, что его проинформировали о том, что в реках Тобол и Ишим может быть достигнуть максимальный уровень воды. Моор оценил ситуацию на водоемах как спокойную, однако заявил, что власти готовы к увеличению объема воды в Ишиме до максимального.

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