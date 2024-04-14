В Иране предупредили о последствиях ответа Израиля на атаку

Экс-посол Сейед Хоссейн Мусавиан: нынешнее возмездие Ирана должно быть концом

Ответ Израиля на атаку Тегерана приведет к войне в регионе, предупредил бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан в разговоре с РИА Новости.

«Нынешнее иранское возмездие должно быть концом», — подчеркнул он. В противном случае, по его словам, война будет неизбежна.

Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.