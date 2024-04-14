В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

Ynet: Израилю удалось перехватить 99 процентов выпущенных Ираном ракет и БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля смогли перехватить 99 процентов выпущенных Ираном в сторону государства ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.

Тем временем постоянное представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) предостерегло Израиль от повторения ошибок. Дипломаты заявили, что Тегеран готов на «более суровые» действия.