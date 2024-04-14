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23:42, 14 апреля 2024Мир

В ООН прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерриш: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Global Look Press

На данный момент Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш во время срочного заседания Совбеза после атаки Ирана на Израиль, пишет РИА Новости.

«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», — отметил он.

Ранее Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, «мир не может допустить еще одной войны».

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

В свою очередь, Соединенные Штаты заявили, что готовы безоговорочно встать на защиту Израиля, несмотря на все разногласия, если тот снова подвергнется нападению.

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      Марина Совина
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