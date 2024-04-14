В Польше умер сыгравший более 150 ролей знаменитый киноактер

В Польше умер актер Гжегож Минкевич, сыгравший более 150 ролей в кино и театре

В Польше умер актер Гжегож Минкевич. Об этом сообщило издание Plotek.

За свою карьеру артист сыграл более 150 ролей в кино и театре. Российскому телезрителю он известен по фильму «Кентервильское привидение» 1968 года.

Минкевич скончался 9 апреля в возрасте 79 лет.

10 апреля в возрасте 76 лет из жизни ушел американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон. Причиной смерти стало онкозаболевание, последние месяцы он провел в хосписе.