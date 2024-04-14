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16:06, 14 апреля 2024Мир

В СПЧ отреагировали на присутствие россиянина на захваченном Ираном судне

Член СПЧ при президенте РФ Кабанов: ситуация с моряком скоро должна разрешиться

Фото: Angel DiBilio / Shutterstock / Fotodom

Российская сторона уже осуществляет работу по линии МИД и Уполномоченного по правам человека по предоставлению помощи российскому моряку Тимофею Колчанову. Такое мнение высказал в разговоре NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, комментируя ситуацию с россиянином, который оказался на судне, захваченном Ираном.

В случае необходимости к процессу подключится и СПЧ, добавил Кабанов. По его словам, консультативный орган всегда предпринимает действия в подобных ситуациях, для этого существует специальный механизм. Также спикер выразил надежду на скорую и благополучную развязку этой ситуации.

Между Россией и Ираном существует хорошая и уважительная коммуникация, поэтому ситуация с моряком в скором времени должна разрешиться, заключил представитель Совета по правам человека при президенте РФ.

В воскресенье стало известно, что на борту контейнеровоза MSC Aries, задержанного Ираном в Ормузском проливе, находится 38-летний россиянин из Приморского края. Посольство России в Иране сообщило, что выясняет детали нахождения мужчины на борту коммерческого судна, а также находится на связи с родственниками моряка. Впоследствии он сам вышел на связь с семьей с борта захваченного судна. Его супруга Мария сообщила, что с Колчановым все хорошо, но он некоторое время будет без связи.

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      Лилиана Набиуллина
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