Риттер: конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захочет Россия

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет происходить на условиях России.

По его словам, конфликт завершится тогда, когда этого захочет Россия. «Она единственная обладает голосом, который имеет значение», — сказал он.

Риттер считает, что Украина могла бы сдаться сейчас и тем самым спасти жизни и сохранить инфраструктуру. Он отметил, что никакого плана Б для Украины нет, поскольку НАТО никогда не введет свои войска.

По словам бывшего американского разведчика, альянсу потребуется несколько месяцев, чтобы перебросить одну бригаду, однако ее полностью уничтожат в течение одной недели. Риттер считает, что Украина «умрет жалкой смертью благодаря Западу».

Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время. По его словам, Россия является «единой армией, собирающейся в кулак каждый раз, когда она этого хочет», а более 30 стран НАТО не способны в условиях боевых действий стать единой силой.