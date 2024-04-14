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04:38, 14 апреля 2024Мир

Жители Израиля обратились за медицинской помощью после сигналов тревоги

Более 30 человек в Израиле обратились за медпомощью после сигналов тревоги

Фото: Nir Alon / Globallookpress

В Израиле более 30 человек обратились к медикам после сигналов воздушной тревоги. О помощи жителям государства заявила в Telegram-канале пресс-служба службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом».

«После сигналов воздушной тревоги, звучавших по всей стране, медики и парамедики МДА были отправлены для оказания помощи 31 человеку», — уточняется в публикации.

Ранее командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Ирана. При этом отмечается, что ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе. Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля.

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      Маргарита Пименова
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