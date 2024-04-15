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10:02, 15 апреля 2024Россия

Адвокат назвала способ оспорить брачный договор

Адвокат Данильченко: заключенный под давлением брачный договор возможно оспорить

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Брачный договор возможно оспорить, если на одного из супругов оказывали давление ради его заключения. Угроза насилия, обман или подписание договора лицом, не отдававшим себе отчет в своих действиях, являются причинами для его расторжения, сообщила адвокат Виктория Данильченко в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, основанием для оспаривания брачного договора является наличие в нем пунктов, которые ставят одного из партнеров в неблагоприятное положение.

По словам адвоката, для процедуры оспаривания нужно предоставить доказательства: свидетельство о заключении брака, сам договор, а также факты, на которых основаны исковые требования.

«Большие сложности возникают именно с представлением истцом доказательств того, что в момент заключения брачного договора он находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими», — добавила Данильченко.

Ранее адвокат Виктория Данильченко назвала запрещающие расторжение брака условия. Согласно норме Семейного кодекса РФ, муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

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      Александра Синицына
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