Адвокат назвала способ оспорить брачный договор

Адвокат Данильченко: заключенный под давлением брачный договор возможно оспорить

Брачный договор возможно оспорить, если на одного из супругов оказывали давление ради его заключения. Угроза насилия, обман или подписание договора лицом, не отдававшим себе отчет в своих действиях, являются причинами для его расторжения, сообщила адвокат Виктория Данильченко в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, основанием для оспаривания брачного договора является наличие в нем пунктов, которые ставят одного из партнеров в неблагоприятное положение.

По словам адвоката, для процедуры оспаривания нужно предоставить доказательства: свидетельство о заключении брака, сам договор, а также факты, на которых основаны исковые требования.

«Большие сложности возникают именно с представлением истцом доказательств того, что в момент заключения брачного договора он находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими», — добавила Данильченко.

Ранее адвокат Виктория Данильченко назвала запрещающие расторжение брака условия. Согласно норме Семейного кодекса РФ, муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.