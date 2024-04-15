Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии обстановку на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с главами МИД Великобритании и Германии эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в разговоре с главами МИД Великобритании и Германии, Дэвидом Кэмероном и Анналеной Бербок, он выразил готовность предпринять все необходимые действия для защиты своего народа.

Также уточняется, что чиновники согласились с важностью самого решительного осуждения этих нападений и предотвращения дальнейшей эскалации в регионе.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.