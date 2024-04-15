Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 15 апреля 2024Мир

Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии обстановку на Ближнем Востоке
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Craig Hudson / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с главами МИД Великобритании и Германии эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в разговоре с главами МИД Великобритании и Германии, Дэвидом Кэмероном и Анналеной Бербок, он выразил готовность предпринять все необходимые действия для защиты своего народа.

Также уточняется, что чиновники согласились с важностью самого решительного осуждения этих нападений и предотвращения дальнейшей эскалации в регионе.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

      Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

      Парень проснулся с загадочным пятном на ноге и испугал пользователей сети

      Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

      В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

      Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

      Центробанк заподозрил аудитора Киви Банка в нарушении «антиотмывочного» закона

      Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

      Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше