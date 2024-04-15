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13:53, 15 апреля 2024Наука и техника

Названы особенности российских корректируемых бомб в зоне СВО

Полковник Матвийчук: корректируемые бомбы позволяют точнее попадать в цели
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские корректируемые бомбы во время специальной военной операции (СВО) позволяют военным точнее попадать в намеченные цели, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этих снарядов.

«Это обыкновенные бомбы вакуумного исполнения и объемного взрыва. Раньше они применялись как бомбы свободного падения. Для них сейчас разработаны управляемые модули. Это такая конструкция, которая открывается при сходе бомбы с направляющей, и по команде летчика снаряд планирует до цели. Летчик может корректировать полет. Дальность такого пуска такой бомбы составляет от 50 до 60 километров. Это дает невосполнимый ущерб для противника и повышает живучесть летного экипажа, так как он не выходит в зону ПВО», — объяснил он.

Как сообщило Минобороны России, российская авиация уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью объемно-детонирующих авиационных бомб. Эти боеприпасы были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, отметили в ведомстве.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

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