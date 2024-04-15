Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 15 апреля 2024Россия

Истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении с применением объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — уточнили в ведомстве.

Ранее журналисты издания Military Watch Magazine написали, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины планирующими бомбами.

Эксперты напомнили, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции позволяют поражать цели на дальности около 70 километров.

В начале апреля в США заявили, что российская армия увеличила свою огневую мощь перед Вооруженными силами Украины благодаря применению 500-килограммовых фугасных бомб с термобарическими боеголовками ОДАБ-500.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      В Евросоюзе признали проблемы с поставкой Украине боеприпасов

      Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

      Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

      Парень проснулся с загадочным пятном на ноге и испугал пользователей сети

      Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

      В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

      Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

      Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

      Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше