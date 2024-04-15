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11:37, 15 апреля 2024Наука и техника

Раскрыт простой способ избежать рака

Cell: обнаружена связь между плохим питанием и раком

Фото: Robin Stickel / Unsplash

Исследовательская группа из Национального университета Сингапура обнаружила связь между риском развития рака и плохим питанием, а также такими распространенными заболеваниями как диабет. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell, раскрывают простой способ избежать появления раковых опухолей.

Специалисты изучили пациентов, которые подвергаются высокому риску развития рака молочной железы или яичников из-за наличия дефектной копию гена — BRCA2. Было продемонстрировано, что клетки таких пациентов особенно чувствительны к воздействию метилглиоксаля, вырабатываемого при расщеплении глюкозы. Это вещество вызывает дефекты в ДНК, которые приводят к развитию рака.

Однако люди, которые не унаследовали дефектную копию BRCA2, могут испытывать воздействие еще более высоких, чем обычно, уровней метилглиоксаля. Это происходит, например, в случае диабета или преддиабета, связанным с ожирением или плохим питанием. У этих людей ученые выявили биомаркеры, указывающие на более высокий риск развития рака.

Метилглиоксаль может временно инактивировать защитные гены, предотвращающие рак, и повторяющиеся эпизоды плохого питания или неконтролируемого диабета могут со временем «суммироваться», увеличивая риск развития заболевания.

По словам авторов, высокие уровни метилглиоксаля обычно можно контролировать с помощью лекарств и диеты, создавая хорошие возможности для принятия превентивных мер против рака.

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      Александр Еникеев
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