iDNES: чешский наемник Петр заявил об ослаблении ВСУ на передовой

Чешский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр прокомментировал состояние украинских сил на передовой. Об этом он высказался в беседе с корреспондентами iDNES.

Петр рассказал, что наблюдает ослабление ВСУ на передовой.

«Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики», — заявил он.

В публикации также отмечается, что на данный момент украинские военные испытывают дефицит боеприпасов и западной поддержки. По мнению Петра, у ВСУ «не радужные» перспективы.

Ранее в Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ. Российские планирующие бомбы, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции, стали существенной проблемой для Киева, написало издание Defence 24.