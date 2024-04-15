В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

Defence 24 назвал российские планирующие бомбы серьезной угрозой для ВСУ

Российские планирующие бомбы, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало издание из Польши Defence 24.

В публикации уточняется, что проблема борьбы с носителями российских планирующих бомб также скоро станет ключевой для Киева. За последнее время Россия участила использование этих снарядов, которые позволяют тактической авиации атаковать цели, оставаясь недосягаемой для украинской противовоздушной обороны.

«Чтобы противостоять бомбам, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили журналисты.

Ранее Национальное радио Китая сообщило, что российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК будет нести критическую угрозу ВСУ. Имеющиеся у Киева средства противовоздушной обороны не способны эффективно перехватывать бомбы с УМПК.

