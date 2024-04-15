Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:34, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

Defence 24 назвал российские планирующие бомбы серьезной угрозой для ВСУ

Фото: Unsplash

Российские планирующие бомбы, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало издание из Польши Defence 24.

В публикации уточняется, что проблема борьбы с носителями российских планирующих бомб также скоро станет ключевой для Киева. За последнее время Россия участила использование этих снарядов, которые позволяют тактической авиации атаковать цели, оставаясь недосягаемой для украинской противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

«Чтобы противостоять бомбам, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили журналисты.

Ранее Национальное радио Китая сообщило, что российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК будет нести критическую угрозу ВСУ. Имеющиеся у Киева средства противовоздушной обороны не способны эффективно перехватывать бомбы с УМПК.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

      Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

      США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

      В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

      В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

      Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

      В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

      Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше