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18:22, 15 апреля 2024Силовые структуры

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
Шарипзод Мухаммад Зоир

Шарипзод Мухаммад Зоир. Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Двенадцатый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК России и арестован до 22 мая.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.

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      Екатерина Кашурникова
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