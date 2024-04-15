Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест

Двенадцатый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК России и арестован до 22 мая.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.