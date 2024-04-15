Арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» признали законным

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым отклонена жалоба арестованного на решение Басманного суда столицы, отправившего его в СИЗО.

Брат Аминчона Исломова Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее заявил, что не признает вину по уголовному делу. Его, а также их отца Исроила Исломова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставили под стражей.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143. По делу арестованы 11 человек.