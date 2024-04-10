Продавший автомобиль террористам из «Крокуса» фигурант заявил о невиновности

Адвокат Исломова: Диловар не признает вину в соучастии теракту в «Крокусе»

Фигурант Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) не признает вину по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Вину он не признает», — цитирует слова собеседницы агентство.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Диловара Исломова. Известно, что сам мужчина не принимал участие в рассмотрении жалобы, а в зале суда присутствовал только его защитник.

С 25 марта Диловар Исломов находится в СИЗО. Под арестом также оказались его отец Исроил (внесен в список террористов и экстремистов) и брат Аминчон (внесен в список террористов и экстремистов).

