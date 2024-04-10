Арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали законным

Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловара Исломова (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сам мужчина не принимал участие в рассмотрении жалобы — в суде присутствовал только его адвокат. По словам защиты, фигурант не признает свою вину.

Басманный суд Москвы арестовал Исломова 25 марта. По версии следствия, именно он продал террористам белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на арест его отца — Исроила Исломова (внесен в список террористов и экстремистов), признав его заключение под стражу законным.