Россиянам назвали эффективную модель инвестиций в жилье

Эксперт Пысин: срочный выкуп жилья является эффективной моделью инвестиций

Срочный выкуп квартир с последующей перепродажей является эффективной моделью инвестиций в жилье. Рабочие варианты капиталовложения россиянам назвал гендиректор Центрального Департамента Недвижимости (ЦДН) Анатолий Пысин. Его слова приводит РИАМО.

При такой стратегии объекты приобретаются с большей выгодой, ведь собственнику по той или иной причине необходимо быстро избавиться от недвижимости. Однако предсказать доход от такого варианта инвестирования трудно — подобные объекты не часто появляются в экспозиции. Размер скидки зависит от гибкости продавца и его желания торговаться. Вдобавок квартира может идти с обременениями, что накладывает дополнительные риски на сделку.

Среди других работоспособных моделей инвестирования эксперт называет покупку просторных нежилых помещений в жилых домах. В дальнейшем такой объект можно раскадастрировать и распродать как отдельные апартаменты, отремонтировав их и подведя коммуникации. Такой способ вложения средств обеспечит около 45-50 процентов годовых, заверил Пысин.

Ранее специалисты рассказали, в каких регионах выгоднее вкладываться в недвижимость. Большую прибыль при последующей сдаче в аренду принесет покупка квартиры в Подмосковье или Краснодаре.