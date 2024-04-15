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09:48, 15 апреля 2024Мир

Иран заявил о поражении ракетами всех назначенных в Израиле целей

Press TV: все иранские ракеты преодолели ПВО и поразили все цели в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Все иранские гиперзвуковые ракеты, которые были задействованы для массированной атаки по израильской территории, успешно преодолели ПВО и поразили все назначенные цели. С таким заявлением выступил государственный иранский телеканал Press TV.

При этом представители иранского СМИ не уточнили, какие именно цели на израильской территории были поражены.

Ранее стало известно, что как минимум девять ракет, запущенных в ходе иранской атаки по Израилю, попали по авиабазам израильских ВВС. В ходе атаки на базе Неватим поврежден транспортный самолет C-130, складские ангары и взлетно-посадочная полоса. Также сообщается о попадании ракет по авиабазе в районе пустыни Негев, о каких-либо повреждениях информация не поступала.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Дмитрий Сотак
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