С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

С компании блогера Литвина потребовали миллион рублей за неоплаченные энергетики

На компанию популярного российского блогера Михаила Литвина «Лит Энерджи», продающую энергетические напитки, подали в суд. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, на «Лит Энерджи» подала в суд компания «Сила воина Евразия», производившая для нее энергетики до декабря прошлого года. По утверждению производителя, компания Литвина не заплатила за ранее выпущенную партию энергетиков. С «Лит Энерджи» потребовали взыскать 1 миллион 80 тысяч рублей.

Отмечается, что за 2023 год Литвин заработал на энергетиках 129 миллионов рублей.

Михаил Литвин — российский YouTube-блогер. Он прославился благодаря роликам, в которых он портит дорогие автомобили и устраивает аварии. Также он публикует видео с различными пранками. На его канал на видеохостинге сегодня подписано 11,9 миллиона человек.

Ранее стало известно, что блогерша Анастасия Ивлеева решила подать в суд на поставщика картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy. Она потребовала взыскать с компании 622 тысячи рублей за некачественное, по ее мнению, сырье.