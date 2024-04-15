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15:38, 15 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины рассказало о передаче 450 БПЛА SkyRanger Канадой

Минобороны Украины: Канада летом начнет передачу 450 БПЛА SkyRanger

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министерство обороны Украины заявило, что Канада начнет ближайшим летом передачу Украине 450 многоцелевых БПЛА SkyRanger. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на заседании коалиции дронов, представители Нидерландов подтвердили свои намерения относительно контракта на партию дронов Heidrun R Q35 для Украины на 200 миллионов евро.

Германия также подтвердила свои намерения передать разведывательные дроны VECTOR 211.

В начале марта лава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что страна присоединится к коалиции по развитию беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Всего Канада планирует отправить более 800 беспилотников SkyRanger R70 на сумму более чем 95 миллионов долларов.

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      Валентин Карант
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