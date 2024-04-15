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20:53, 15 апреля 2024Экономика

На Москву обрушились аномальные дожди

Синоптик Вильфанд: в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За сутки в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Об аномальных дождях агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, в понедельник, 15 апреля, выпало 10 миллиметров осадков. Такой же прирост осадков прогнозируется в Москве до конца недели. При этом апрель считается одним из самых сухих месяцев — норма осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров. «Не так уж и мало, но в сравнении с летним периодом — ничего особенного», — пояснил синоптик.

Ранее москвичам пообещали облачную погоду с кратковременными и умеренными дождями вплоть до 21 апреля. Такую погоду Вильфанд объяснил влиянием циклонического образования. Давление будет держаться ниже нормы на 10-12 миллиметров ртутного столба. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сильные дожди пройдут вечером в четверг — выпадет до 5,8 миллиметра осадков. Также ливни ожидаются ночью-утром в пятницу, когда уровень осадков достигнет 18,9 миллиметра.

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      Виктория Клабукова
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