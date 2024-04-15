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11:18, 15 апреля 2024Из жизни

Мужчина пожертвовал почку сопернику по бильярду и стал его лучшим другом

The Washington Post: в США мужчина пожертвовал почку сопернику по бильярду

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

В США мужчина спас жизнь сопернику по бильярду и стал его лучшим другом. Об этом сообщает The Washington Post.

54-летний Джеймс Харрис и 42-летний Расс Редхед долгие годы соревновались в турнирах по бильярду и были серьезными противниками. Однажды между мужчинами и вовсе произошел острый конфликт. Харрис обыграл Редхеда во время одного из поединков, и тот так расстроился, что позже в сети обвинил его в несправедливой победе. Однако игроки продолжали видеться в бильярдных клубах и не переставали общаться.

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В ноябре 2022 года во время одного из турниров Редхед встретил жену Харриса. Женщина рассказала, что у ее мужа диагностировали почечную недостаточность в терминальной стадии, и он срочно нуждается в трансплантации. Жена и другие члены семьи Харриса не могли стать донорами, так как были несовместимы с больным по группе крови. Редхед был потрясен, когда узнал об этом. «Джеймс не из тех, кто рассказывает людям о своих проблемах. Как и многие мужчины, он не любит показывать свои эмоции», — говорит он. В тот момент, как утверждает мужчина, он решил пожертвовать почку Харрису.

Редхед прошел необходимые обследования, и вскоре врачи сообщили, что он может стать донором. Медики провели успешную трансплантацию, и уже через день после операции оба мужчины окрепли и встали на ноги. По словам Редхеда, после произошедшего они стали лучшими друзьями. «Расс не просто лучший друг. Теперь он наш брат и наша семья», — согласился с ним Харрис.

Ранее сообщалось, что в Китае сердечно-сосудистый хирург спас жизнь женщине, у которой случилась внезапная остановка сердца в аэропорту. Благодаря своевременной помощи ему удалось вернуть женщину к жизни до прибытия парамедиков.

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      Алиса Удовик
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