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01:42, 15 апреля 2024Мир

Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

Постпред Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, если бы под ударом оказались западные представительства, члены СБ ООН «не раздумывая обрушились с ответными мерами и доказывали бы вы зале свою правоту».

Небензя подчеркнул, что сегодня в Совете Безопасности «разворачивается парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.

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      Юлия Мискевич
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