Неизвестный с ножом напал на христианского епископа в Австралии

News18: неизвестный с ножом напал на ассирийского епископа в Сиднее, трое ранены

Неизвестный с ножом напал на проповедника во время службы в ассирийской христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее, преступник задержан, трое ранены, медики оказывают помощь всем пострадавшим в результате атаки. Об этом сообщает News18.

Во время проповеди неизвестный мужчина подошел к епископу Мар Мари, после чего несколько раз ударил его ножом в район лица и шеи. Прихожане церкви сразу бросились ему на помощь, в результате чего трое человек получили «не угрожающие жизни раны».

Сам епископ госпитализирован, о его состоянии не сообщалось.

13 апреля стало известно о вооруженном нападении с ножом на один из торговых центров в Сиднее. Его жертвами стали шесть человек. Помимо них пострадали еще как минимум восемь человек.