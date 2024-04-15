Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 15 апреля 2024Мир

Неизвестный с ножом напал на христианского епископа в Австралии

News18: неизвестный с ножом напал на ассирийского епископа в Сиднее, трое ранены

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Неизвестный с ножом напал на проповедника во время службы в ассирийской христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее, преступник задержан, трое ранены, медики оказывают помощь всем пострадавшим в результате атаки. Об этом сообщает News18.

Во время проповеди неизвестный мужчина подошел к епископу Мар Мари, после чего несколько раз ударил его ножом в район лица и шеи. Прихожане церкви сразу бросились ему на помощь, в результате чего трое человек получили «не угрожающие жизни раны».

Сам епископ госпитализирован, о его состоянии не сообщалось.

13 апреля стало известно о вооруженном нападении с ножом на один из торговых центров в Сиднее. Его жертвами стали шесть человек. Помимо них пострадали еще как минимум восемь человек.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше