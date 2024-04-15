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11:51, 15 апреля 2024Мир

Спрогнозирован ответ Израиля на удары Ирана

Военный эксперт Дандыкин: ответ Израиля будет похож на атаку Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ответ Израиля на удары Ирана, вероятнее всего, будет похож на атаки 14 апреля и не принесет разрушительных последствий, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Израиль может ответить самыми разными способами, такие возможности у него есть. Но, думаю, ответ будет таким же, как атака Ирана, — с небольшими последствиями, — считает военный эксперт. — Иран сделал все, чтобы сохранить свое лицо как региональной державы, но не более».

Дандыкин напомнил, что президент США Джо Байден уже провел переговоры с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал не обострять отношения с Ираном.

«США невыгодна заваруха на Ближнем Востоке. У них скоро выборы, у них Украина. Думаю, Израилю подкинут средств, техники, снарядов. Вопрос в том, пойдет Нетаньяху навстречу американским интересам или нет. Если откажется, последствия могут быть тяжелыми не только для Ирана, но и для самого Израиля. Вокруг страны слишком много недоброжелателей, а агрессивные действия против Ирана приведут к консолидации арабского мира. На это сил Израиля может не хватить», — объяснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху отказался от предложения членов узкого кабинета военных действий Бени Ганца и Гади Айзенкота о немедленной ответной атаке на Иран из-за звонка Байдена.

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