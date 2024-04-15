Патрушев призвал израильского коллегу к сдержанности с Ираном

Патрушев призвал израильского коллегу Ханегби к сдержанности с Ираном

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с секретарем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби призвал к сдержанности в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в заявлении аппарата силового ведомства.

Кроме того, Патрушев добавил, что российская сторона выступает за урегулирование ситуации при помощи политико-дипломатических инструментов.

Ранее стало известно, что Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе в секторе Газа из-за атаки Ирана на территорию страны в ночь на 14 апреля. Американский телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Израиль по-прежнему полон решимости провести наземное наступление в Рафахе, хотя сроки эвакуации гражданского населения и предстоящего наземного наступления на данный момент остаются неясными. Идея операции вызывает негативную реакцию в регионе из-за угрозы гуманитарной катастрофы в Газе.