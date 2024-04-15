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07:38, 15 апреля 2024Россия

Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

В Петербурге два автомобиля переехали перебегающую дорогу женщину

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, переехали два автомобиля. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Седова вечером в пятницу, 14 апреля. Известно, что сначала пешеход попала под колеса Nissan. Из-за столкновения женщину отбросило на встречную полосу, где на нее наехала Toyota.

«Пострадавшая, на вид лет 40, личность которой в настоящий момент не установлена, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в МВД.

Ранее супружескую пару сбили сразу два автомобиля на пешеходном переходе под Шахуньей Нижегородской области. Муж с женой направлялись к автобусной остановке, врачам не удалось их спасти.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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