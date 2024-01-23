Российскую супружескую пару сбили сразу два автомобиля на переходе

Супругов сбили сразу два авто на пешеходном переходе в Нижегородской области

Супружескую пару сбили сразу два автомобиля на пешеходном переходе под Шахуньей Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, все произошло в российском регионе рано утром. Муж с женой направлялись к автобусной остановке. В этот момент в них врезался Peugeot.

Россиян отбросило на соседнюю полосу — прямо под колеса другой машины. Прибывшим на место ДТП медикам не удалось спасти супругов.

Водитель иномарки оказался трезв. Мужчина утверждает, что не заметил пешеходов в темноте.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве.

До этого такси влетело в историческую Китайгородскую стену в центре Москвы. Авария произошла рядом с домом № 6 по улице Варварка. Тогда в результате ДТП никто из горожан не пострадал.