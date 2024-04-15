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08:38, 15 апреля 2024Мир

Политолог спрогнозировал итог конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Фарсах: Иран выйдет из конфликта победителем, он не хочет эскалации

Фото: Wana News Agency / Reuters

Иран выйдет из конфликта победителем, так как образ «сдерживающего фактора» Израиля был разрушен. Об этом рассказал политолог Низар Фарсах в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, Иран всеми силами хочет избежать эскалации, а атака на Израиль была ответом на убийство офицеров республиканской гвардии.

«Проблема Израиля заключается в том, что в настоящее время у него нет настоящей победы, успеха (...) Вот почему Иран не хочет полномасштабной войны. Насколько ему известно, он выигрывает, и не хочет оказаться в худшей ситуации», — подчеркнул политолог.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.

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      Юлия Мискевич
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