Польша получила от ЕС крупнейшую выплату за время членства в союзе

Польша получила более 6 миллиардов евро из замороженных фондов Евросоюза

Польша получила от Европейского союза (ЕС) крупнейшую выплату за все время членства в союзе, сумма составила более 6 миллиардов евро. Об этом сообщает министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч, трансляцию ее речи вел канал TVP Info.

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 миллиардов 964 миллионов злотых (6,3 миллиарда евро) в пересчете с евро на польские злотые. Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе», — отметила министр.

Она добавила, что деньги были выделены из замороженных фондов, которые были предназначены Евросоюзом для Польши.

В конце февраля Еврокомиссия разморозила для Польши 137 миллиардов евро из фондов ЕС после успешного проведения реформ судебной системы.